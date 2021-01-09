Samsunspor'da çifte ayrılık - Son Dakika

Samsunspor'da çifte ayrılık

09.01.2021 19:25
Samsunspor'da çifte ayrılık, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, büyük umutlarla renklerine bağladığı 25 yaşındaki Ange Freddy Plumain'i ve genç oyuncusu Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu'nu sezon sonuna kadar başka takımlara kiraladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, büyük umutlarla renklerine bağladığı 25 yaşındaki Ange Freddy Plumain'i ve genç oyuncusu Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu'nu sezon sonuna kadar başka takımlara kiraladı.

TFF 1. Lig'in ilk devresini 3. sırada bitiren Samsunspor, devre arası transfer sezonunda hareketli saatler yaşıyor. Şimdiye kadar Süper Lig'den yaptığı 2 transfer ile kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılar, sezon başında İsrail'n Beitar Jerusalem takımından büyük umutlarla transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ange Freddy Plumain'i Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiraladı. Samsunspor ayrıca sezon başında Medipol Başakşehir'den transfer edilen 19 yaşındaki genç oyuncu Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu'nu 3. Lig takımlarından Çarşambaspor'a kiraladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz, Ange Freddy Plumain Belçika'nın KVC Westerlo takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Kendisine KVC Westerlo kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu'nun kiralanması sonrası yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu'nun sezon sonuna kadar Misli.com 3. Lig ekiplerinden Çarşambaspor'a kiralanması konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza ligin ikinci yarısında oynayacağı maçlarda başarılar dileriz."

Plumain, 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 karşılaşmada oynamış, asist veya gol katkısında bulunamamıştı. Çepnioğlu ise Samsunspor forması ile Türkiye Kupası'nda 1 maçta 29 dakika süre almıştı. - SAMSUN

Samsunspor'da çifte ayrılık
Samsunspor'da çifte ayrılık

Futbol Federasyonu, Samsunspor, Belçika, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da çifte ayrılık - Son Dakika Spor


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