Samsunspor'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan Yılport Samsunspor'da sonuçların tamamı negatif çıktı.
TFF'nin 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Covid-19 testleri tamamlandı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Test sonuçlarına göre, kırmızı-beyazlı takım bugün idmanlara başlayacak.