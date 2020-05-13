Samsunspor'da Covid-19 testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan Yılport Samsunspor'da sonuçların tamamı negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan Yılport Samsunspor'da sonuçların tamamı negatif çıktı. TFF'nin 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Covid-19 testleri tamamlandı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Test sonuçlarına göre, kırmızı-beyazlı takım bugün idmanlara başlayacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek

Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu

Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur

Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı

Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor

Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor

Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu