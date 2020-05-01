Samsunspor'da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor 'da takımın tesislerde toplanma tarihinin 11 Mayıs'a ertelendiği bildirildi.

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