Samsunspor'da golcü sıkıntısı

Samsunspor'da uzun süren tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) aynı bölgeden tekrar sakatlandığı belirtildi.

Samsunspor'da uzun süren tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) aynı bölgeden tekrar sakatlandığı belirtildi. Sezon başında Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızıl Yıldız takımından büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusu Tomane, bu sezon kırmızı-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıkıp, 1 gol atma başarısı gösterdi. Toplam 261 dakika forma giyebilen yıldız oyuncu, son olarak 4 Ekim'de Akhisarspor karşılaşmasında görev almıştı. Samsunspor, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Tomane'nin eski sakatlık bölgesinde tekrar ağrı olduğunu belirtti. Samsun ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "25 Kasım 2020 tarihinde yapılan antrenmanda eski sakatlık bölgesinde ağrısı olan Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane)'in tedavisine başlanmıştır. Yapılacak ek kontroller sonucunda oyuncumuzun tedavi süreci şekillenecektir." - SAMSUN

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