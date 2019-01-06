Son Dakika Haberleri: Samsunspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

Samsunspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya gelerek çalışmalara başladı.

Samsunspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya gelerek çalışmalara başladı.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Samsunspor, konakladığı otelin idman sahasında çalışmalara başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma çalışması ve çabukluk çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla son buldu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Antalya, Samsunspor, Spor
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