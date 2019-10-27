Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti! 10 maçta yenilgisi yoktu...
1 saat önce
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörü İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını yönetim kurulumuza sundu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörü İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını yönetim kurulumuza sundu. İstifası kabul edilen İrfan Buz'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
İrfan Buz, kırmızı-beyazlı ekiple bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:31
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