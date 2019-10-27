Son Dakika Haberleri: Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti! 10 maçta yenilgisi yoktu...
Son Dakika Spor Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti! 10 maçta yenilgisi yoktu...

Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti! 10 maçta yenilgisi yoktu...

1 saat önce

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörü İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını yönetim kurulumuza sundu.

Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti! 10 maçta yenilgisi yoktu..., System.String[]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörü İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını yönetim kurulumuza sundu. İstifası kabul edilen İrfan Buz'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


İrfan Buz, kırmızı-beyazlı ekiple bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.


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Sancaktepe, İrfan Buz, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:31 
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