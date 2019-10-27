Son Dakika Haberleri: Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti
Son Dakika Spor Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti

Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti

22 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktörü İrfan Buz istifa etti.

Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktörü İrfan Buz istifa etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörü İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını yönetim kurulumuza sundu. İstifası kabul edilen İrfan Buz'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

İrfan Buz, kırmızı-beyazlı ekiple bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, İrfan Buz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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