Samsunspor'da korona semineri

Seminerin sonunda Ertuğrul Sağlam, Dr. Utku Kavruk'a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti. - SAMSUN

Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan seminere Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, korona virüsüne karşı uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler aktardı. Seminere Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam , teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Utku Kavruk, Samsunspor 'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına korona virüs (Kovid-19) salgını hakkında seminer verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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