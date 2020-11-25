Samsunspor'da korona vakalarında son durum - Son Dakika

Samsunspor'da korona vakalarında son durum

25.11.2020 15:46
Samsunspor'da korona vakalarında son durum, System.String[]

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Benim ve Ertuğrul Sağlam'ın karantinası Cuma sabahı bitiyor.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Benim ve Ertuğrul Sağlam'ın karantinası Cuma sabahı bitiyor. Ertuğrul Sağlam'ın testi negatife döndü. Yüksel Yıldırım ve Mustafa Kemal Erkanat hastanedeler. Tedavileri yapılıyor. Hafta başında bir oyuncumuzda daha korona virüsü tespit edildi" dedi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, takımın sezon başından itibaren korona virüsü nedeniyle sorunlar yaşadığını belirterek son durum hakkında bilgi verdi. Korona virüsün yönetim katındaki durumunu bildiren Mustafa Aztopal, "Malumunuz yönetim katında da bu hastalıkla tanışmış olduk. İlk önce Başkanımız Yüksek Yıldırım'a Kovid-19 teşhisi konuldu. Hemen bir gün sonra Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'a Kovid-19 teşhisi kondu. Ondan 2 gün sonra da ben ve Ertuğrul Sağlam hocamıza teşhis kondu. Şükür ben görece iyiyim Cuma günü karantinam bitiyor ve tesislere dönüyorum inşallah. Hocamız tesislerde kendi odasında karantinadaydı ve hafta başında yaptırdığı testi negatife döndü. İnşallah Cuma günü testi negatife dönecek hem takımla idmanlara başlayacak. Kurallar gereği biliyorsunuz 14 gün bir süre geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla Tuzlaspor karşılaşmasında da hocamız yedek kulübesinde olamayacak. Kısmetse beraber protokolden izleyeceğiz. Şu an itibariyle başkanımız Yüksel Yıldırım ve Mustafa Kemal Erkanat hastanedeler. Kontrol altında tedavileri yapılıyor. Şükür durumları gayet iyi ama kontrol amaçlı tedavilerinin hastanede doktorlar tarafından yapılması gerektiği için şu an oradalar. Tedavileri de iyi gidiyor" diye konuştu.

27 kişilik takımda 17 kişinin korona virüse yakalandığı ve hafta başı bir oyuncuda daha korona virüsü testinin pozitif çıktığını belirten Genel Menajer Aztopal, "Biz sezon başından beri Kovid-19 hastalığıyla ciddi etkilenen takımların başından geliyoruz. 27 kişilik A takım kadrosunda şu ana kadar 17 oyuncumuz Kovid-19'a yakalanmış durumda. Tabi bu yakalanmalar peyderpey gerçekleşti. Şu ana kadar en fazla 3 oyuncumuz aynı anda korona virüsü oldu. Fakat emin olun her oyuncunun şu hastalıktan geri dönüşü, tekrar sahada performansını fizik olarak göstermesi 3-4 haftayı buldu. 2. Haftadan itibaren yaşamaya başladığımız bu sıkıntı bizi ciddi anlamda etkiledi. Bu hafta başı itibariyle yine kendisinde semptom hisseden bir oyuncumuzun daha testi pozitif çıkmıştır. Ahmet Altın bu saydığım oyunculara 17. oyuncu olarak dahil olmuştur" şeklinde konuştu.

Takımda korona virüsü ile mücadele için alınan tedbirleri anlatan Aztopal, "Biz kendi içimizde aldığımız idari tedbirler oldu. Ailesiyle dışarıda yemek yasağı getirilmesinden tutun da, içeride bir masada en fazla 4 oyuncunun yemek yemesine müsaade edilmesi, kamp ortamı da dahil olmak üzere birbirlerinin odasına girip çıkmaya kadar varan birçok idari tedbir getirmemize rağmen bunu biz peyderpey yaşadık. Kendi içimizde de değerlendirdiğimiz zaman bunu peyderpey yaşamamızın sebebi aldığımız idari tedbirlerin de bir şekilde oyuncular tarafından algılanarak uygulanmasından oldu. Farklı örneklerde gördüğümüz gibi aynı anda çok sayıda oyuncumuz buna yakalanmadı. Aldığımız tedbirlerin o anlamda işe yaradığını düşünüyoruz. Ama aynı takımla aynı 11'le oynayamama sıkıntısını yaşadık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsunspor'da korona vakalarında son durum

Ertuğrul Sağlam, Koronavirüs, Samsunspor, Cuma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da korona vakalarında son durum - Son Dakika Spor


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