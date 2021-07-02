Samsunspor'da Mathias Coureur ile yollar ayrıldı

Samsunspor geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı Mathias Coureur ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Samsunpor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devre arasında aramıza katılan oyuncumuz Mathias Coureur ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Mathias geçen sezon 17 maçta görev almış, 4 gol ve 1 asistle sezonu tamamlamıştı. - SAMSUN