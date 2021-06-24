Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan tecrübeli teknik adamla 1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce 17 takım çalıştıran Mehmet Altıparmak, 2007 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Kartal, Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor , Altay , Yeni Malatya , Kartal, Alanyaspor, Denizlispor , Manisaspor , Gümüşhanespor , Elazığspor , B.B. Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor , Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımlarını çalıştırdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor , daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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