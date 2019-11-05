Son Dakika Haberleri: Samsunspor'da 'Sağlam' karar
Son Dakika Spor Samsunspor'da 'Sağlam' karar

Samsunspor'da 'Sağlam' karar

7 saat önce

TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görevinden istifa eden İrfan Buz'un yerine tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam geliyor.

Samsunspor'da 'Sağlam' karar, System.String[]

TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görevinden istifa eden İrfan Buz'un yerine tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam geliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 31 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 25 puanla 2'nci sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiriyor.

Teknik direktör İrfan Buz'un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izledi.

Takımı yakından takip eden tecrübeli teknik adam ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından Ertuğrul Sağlam'ın resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, İrfan Buz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın tezahüratına Malatya'dan yanıt! Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsunspor'da 'Sağlam' karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]