Samsunspor'da sezonun özeti - Son Dakika

Samsunspor'da sezonun özeti

25.05.2021 13:05
Samsunspor'da sezonun özeti, System.String[]

TFF 1. Lig'de maç başı 2 puan ortalamasının üstünde ligi bitirmesine rağmen averajla Süper Lig'e çıkamayan Samsunspor'da bu sezon 33 farklı isme forma şansı verildi.

TFF 1. Lig'de maç başı 2 puan ortalamasının üstünde ligi bitirmesine rağmen averajla Süper Lig'e çıkamayan Samsunspor'da bu sezon 33 farklı isme forma şansı verildi. Samsunspor'da forma şansı bulan futbolculardan 15'inin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

Samsunspor 34 haftalık TFF 1. Lig'i 70 puanla tamamladı. 3 averajla Adana Demirspor ve Giresunspor'un arkasında kalan kalan kırmızı-beyazlılar, Play-0ff'ta ligi 6. bitiren Altınordu'nun rakibi oldu. Altınordu'ya ilk maçta 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanşta ise 2-2- berabere kalarak Süper Lig hayaline kavuşamadı.

En fazla forma giyen oyuncu Nurullah Aslan

Samsunspor'da sezon içerisinde tüm resmi maçlarda toplam 33 oyuncu süre aldı. Kaleci Nurullah Aslan 36 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu olarak dikkat çekti. Nurullah'ı 32 maçta forma şansı bulan Guido Koçer, 30 maçta forma giyen Vukan Savicevic, 29 maçta forma giyen İlyas Kubilay Yavuz ile 28'er maçta forma giyen Nadir Çiftçi ve Yalçın Kılınç takip etti.

Yasin Öztekin 18 maçta 10 gole direkt etki etti

Kırmızı-beyazlılarda en fazla gol atan oyuncular 8'er golle Yasin Öztekin ile Nadir Çiftçi oldu. Yasin Öztekin devre arasında takıma katılmasına rağmen süre aldığı 18 maçta 8 gol ve 2 asitlik katkı vererek, takımının şampiyonluk şansını son haftalara kadar taşımasında yardımcı oldu. İlyas Kubilay Yavuz 6, Veli Çetin 5 gol kaydederken, Guido Koçer, Gökhan Alsan ve Mathias Couruer de 4'er golle takımına katkı verdi.

Kırmızı-beyazlılarda en fazla gol pası veren oyuncu ise 6 asist ile İlyas Kubilay Yavuz oldu. Gökhan Karadeniz 4, Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak, Erhan Kartal 3, Gökhan Alsan, Guido Koçer, Yasin Öztekin, Mücahit Albayrak, Nadir Çiftçi ve Jugurtha Hamroun'da 2'şer asist yaparak takımına katkı sağladı.

15 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Samsunspor kadrosunda bulunan 15 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kaleci Ahmet Altın (36), Dja Djedje (30), Burak Çalık (31), Caner Arıcı (35), Erhan Kartal (27), Erkam Reşmen (32), Ferhat Çulcuoğlu (34), Guido Koçer (33), İlyas Kubilay Yavuz (27), Jugurtha Hamroun (32), Kerem Can Akyüz (32), Mücahit Albayrak (30), Oğuz Gürbulak (29), Veli Çetin (27) ve Yalçın Kılınç'ın (33) sözleşmeleri 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

9 oyuncu kiralık sonrası Samsunspor kadrosunu dönecek

Ahmethan Köse, Enes İslam İlkin, Ercan Yazıcı, Onur Eriş, Recep Burak Yılmaz, Edwin Gyasi, Ange Freddy Plumain, Guy Yamaego ve Ceyhun Çepnioğlu da kiralık gittikleri takımlardan dönerek Samsunspor kadrosuna dahil olacaklar. Bu futbolcuların Samsunspor ile en az 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ana kadrodan 10 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor

Bu sezon sakatlık dolayısıyla çok az maça çıkan Tomane'nin (28), Furkan Köse (28), Gökhan Alsan (31), Gökhan Karadeniz (31), Kevin Boli (29), Mathias Couruer (33), Nadir Çiftçi (29), Nurullah Aslan (24), Vukan Savicevic (27) ve Yasin Öztekin'in ise en az 1 yıl daha Samsunspor ile sözleşmesi bulunuyor. - SAMSUN

Samsunspor'da sezonun özeti
Samsunspor'da sezonun özeti
Samsunspor'da sezonun özeti
Samsunspor'da sezonun özeti
Samsunspor'da sezonun özeti

İlyas Kubilay Yavuz, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da sezonun özeti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım

Son Dakika Haberleri
14:40 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti
14:39 Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
14:38 Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı         
14:42
Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım         
14:40
Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor         
14:37
Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?         
14:26
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:54:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor'da sezonun özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement