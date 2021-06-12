Samsunspor'da sözleşmesi sona eren Yalçın Kılınç, gelecek sezon takımda yer almayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren Yalçın Kılınç, takımdan ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı takımın defans oyuncusu Yalçın Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Samsunspor'a veda etti.

Samsunspor ile sözleşmenin sonuna geldiğini belirten 32 yaşındaki Yalçın, "Acısıyla tatlısıyla 2 sezonu geride bıraktık. Burada olduğum süre zarfında terimin sonunu kadar mücadele edip elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte çalıştığım herkese taraftarımıza teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Samsun temsilcisinde bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Yalçın, bir gol atmıştı.