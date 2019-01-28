Samsunspor'da Taner Taşkın Dönemi Sona Erdi
1 saat önce
Samsunspor'da teknik direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Samsunspor
'da teknik direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Samsunspor yönetimi ile karşılıklı olarak anlaşan Taşkın, görevinden ayrıldı.
Taşkın, Kulüp Başkanı İsmail Uyanık
, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, Basın Sözcüsü Suat Çakır ve oyuncularla vedalaşarak Nuri Asan
Tesisleri'nden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:18 Kaynak: AA
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