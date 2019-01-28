Son Dakika Haberleri: Samsunspor'da Taner Taşkın Dönemi Sona Erdi

Samsunspor'da Taner Taşkın Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

Samsunspor'da teknik direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Samsunspor'da Taner Taşkın Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Samsunspor'da teknik direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Samsunspor yönetimi ile karşılıklı olarak anlaşan Taşkın, görevinden ayrıldı.

Taşkın, Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, Basın Sözcüsü Suat Çakır ve oyuncularla vedalaşarak Nuri Asan Tesisleri'nden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Samsunspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi

Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:43:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsunspor'da Taner Taşkın Dönemi Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]