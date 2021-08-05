Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Kayseri ve Bolu'daki kamp etabının ardından tesislerinden yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon averaj ile Süper Lig'in kapısından dönen Samsunspor, bu sezon işi daha sıkı tutuyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde 2 kamp dönemi geçiren kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanıyor.

Sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri, pas çalışması, 6'ya 6 dört takımlı dar alan oyunu ve 11'e 11 kalecili oyunun ardından son buldu.

Kırmızı-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasını BAY geçecek. - SAMSUN