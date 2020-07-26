Samsunspor'da yeni transfer Savicevic ilk antrenmanına çıktı!

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Vukan Savicevic'in Bolu'da sürdürülen kampa katıldığı belirtildi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve takım arkadaşlarıyla tanışan Vukan Savicevic'in, Yılport Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Büyük bir camiaya geldiğini belirten Vukan Savicevic'in, şu ifadelerine yer verildi:

"Samsunspor'un benimle ilgilendiğini öğrendikten sonra, internete girdim ve araştırdım. Aynı zamanda Türkiye'de oynayan arkadaşlarıma da sordum. Taraftarların harika olduğunu söylediler ve inanıyorum ki onlarla birlikte birçok galibiyeti kutlayacağız. Futbolcu olarak enerjik bir yapıya sahibim. Enerjik olduğumda daha fazla konsantre olabiliyorum ve açıkçası böyle olmayı seviyorum. Sahada 8 veya 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyorum. Tabii ki maçın durumuna ve teknik direktörümüzün benden istediğine göre değişiyor. Her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum."

- Aztopal: "Belirli bütçeyle çalışıyoruz"

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal'ın, Vukan Savicevic'e yüksek bonservis bedeli ödendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylediği paylaşıldı.

Samsunspor'un bütçesini çok iyi yapan bir kulüp olduğuna işaret eden Aztopal'ın, "Çok planlı ve organize bir şekilde, belirli bütçeyle çalışıyoruz. Bu bütçe dışında hiçbir işimizi yürütmüyoruz. Dolayısıyla buradaki yüksek rakamların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Önemli olan oyuncunun değerini sahaya yansıtıp, bize vereceği katkıdır. Biz de ona sonuna kadar inanıyoruz." açıklamasında bulunduğu dile getirildi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Aztopal'ın, şu değerlendirmede bulunduğu kaydedildi:

"Hocamızın belirlediği sol bek, defans, kanat forvet ve forvet bölgelerinde 7 veya 8 oyuncuyu takıma katacağız. Bunun için çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Scout ekibimiz, hocamız, kulüp başkanımız neredeyse 7 gün 24 saat istişare halindeyiz. Samsunspor'u hedefe taşıyacak kadroyu kurmak adına bu transferleri gerçekleştireceğiz. Transferlerin Bolu'da yapacağımız ikinci kampa yetişmesi hedefimiz. Fakat değişik bir dönemdeyiz. Yeni tip koronavirüs sonrası ligler çok uzun sürdü. Türkiye'de ve Avrupa'da halen devam ediyor. O yüzden piyasa bizim bildiğimiz ve alışık olduğumuz piyasa değil. Elbette ne kadar hızlı ve erken doğru transferler yaparsak, yeni oyuncularımızın takıma uyumu da o kadar erken tamamlanmış olur. Amacımız en uygun zamanda, en uygun bütçeyle Samsunspor'u hedefe taşıyacak kadroyu kurmak."