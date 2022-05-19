Samsunspor'dan "19 Mayıs" Kutlaması: "Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da... - Son Dakika
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Samsunspor'dan "19 Mayıs" Kutlaması: "Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da...

19.05.2022 12:06

Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Vatan uğruna, en ağır yükleri sırtlanmış bir millete duyduğumuz sonsuz minnetle... Biz bu gururu 103 yıldır taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!” notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile kutladı.

Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Vatan uğruna, en ağır yükleri sırtlanmış bir millete duyduğumuz sonsuz minnetle... Biz bu gururu 103 yıldır taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile kutladı.

Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından videoyla kutladı. "Vatan uğruna, en ağır yükleri sırtlanmış bir millete duyduğumuz sonsuz minnetle... Biz bu gururu 103 yıldır taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" notuyla paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Samsunspor olarak bu armayı 57 yıldır formamızda taşıyoruz. 57 yıldır… Ama sırtında top mermisi, el arabasında cepheye mühimmat, göğsünde savaşlardan kalma yara izleri, omuzlarında koca bir milletin yükünü taşıyanların, omuz omuza mücadele edenlerin kurduğu bu ülkede; taşıyoruz diyebileceğimiz tek şey var, o da: 'Gurur.' Mücadelemiz, daimi; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Samsunspor'dan 19 Mayıs Kutlaması: Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da...
Samsunspor'dan 19 Mayıs Kutlaması: Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da...
Samsunspor'dan 19 Mayıs Kutlaması: Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da...
Samsunspor'dan 19 Mayıs Kutlaması: Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da...

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsunspor'dan '19 Mayıs' Kutlaması: 'Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor'dan "19 Mayıs" Kutlaması: "Omuzlarında Koca Bir Ülkenin Yükünü Taşıyanların Kurduğu Bu Ülkede; Taşıyoruz Diyebileceğimiz Tek Şey Var, O da... - Son Dakika
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