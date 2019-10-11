Samsunspor'dan anlamlı mesaj

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yılport Samsunspor Kulübü, Ameds Sportif Faaliyet maçı için geldiği Diyarbakır'da karşılaştığı misafirperverlikten dolayı teşekkür mesajı yayımladı.



Hafta içi oynanan maçta Amedspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor, Diyarbakır'da kaldığı süre boyunca çok yakın ilgi ve misafirperverlikle karşılaştığına dikkat çekerek teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, "80 milyon kişiden oluşan büyük bir aileyiz biz. Ayrıştırmaya çalışanlara inat her defasında yeniden daha sıkı bağlananlarız. Yeniden Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduk. Bizleri her zaman yüce gönüllülük ve misafirperverlikle karşılayan, futbolun kitleleri birleştiren yanını bizlere yaşatan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yönetimine ve tüm Diyarbakır halkına teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - DİYARBAKIR