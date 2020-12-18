Samsunspor'dan Erkanat'a vefa

Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa Kemal Erkanat'ın ismi yapımı devam eden alt yapı tesislerine verildi.

Kararı Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklama ile duyurdu. Yıldırım, "Batıpark'ta yapmakta olduğumuz Samsunspor Altyapı Tesisleri'ne 'Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri' adını yönetim kurulu kararı alarak Mustafa kardeşimi Samsunspor ile ebedileştirdik" dedi.

Yıldırım daha önce de bu sezon şampiyon olup kupayı Erkant'ın kabrine götürmek istediklerini söylemişti. Erkanat'ın isminin tesislere verilmesi taraftarca olumlu karşılandı.

Mustafa Kemal Erkanat ile aynı zamanda korona virüse yakalan Yüksel Yıldırım dün akşam test sonuçlarının negatife döndüğünü de açıkladı. - SAMSUN