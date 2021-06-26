Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam'a cevap

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Ertuğrul Sağlam'ın Samsunspor hakkında yaptığı "Samsunspor kadrosuyla play-off dahi oynamazdı" ve diğer açıklamalarına tepki gösterdi.

Ertuğrul Sağlam katıldığı bir TV programında Samsunspor'da geçirdiği sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Aztopal, Sağlam'ın, 'Samsunspor kadrosuyla play-off dahi oynamazdı', 'Yanlış transferler yapıldı' ve '70 puan alınması sadece bir hoca başarısıdır' söylemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ertuğrul Sağlam'ın bir tek Djedje transferine karşı çıktığını, en çok da Djedje'ye forma verdiğini ifade eden Mustafa Aztopal, "1 transfer hariç Ertuğrul Sağlam'ın 'alalım' demediği hiçbir oyuncu alınmadı. Mathias Couruer konusunda ısrarcı oldu. Biz olumsuzduk. İzleme komitesi ve ben de olumsuzdum. Çok ısrarcı oldu ve aldık. Açıklamalarım hiçbir oyuncuyu kötüleme amacıyla olmayacak. Edwin Gyasi konusunda ısrarla isteyen Ertuğrul Sağlam'dır. İlk yarı itibariyle 'gitsin' diyen de odur. Rahman Buğra Çağıran'ı sol bek alternatifi olarak isteyen de Ertuğrul Sağlam'dır. Biz 'emin misin' diye sorsak da bu transfer ısrarı hocadan gelmiştir. Devre arasında gitmesini isteyen de hocadır. 1 tane oyuncunun transferinde Ertuğrul Sağlam'ın, 'Normalde durmamam lazımdı ama Samsunspor için duruyorum' dediği transfer, karşı çıktığı transfer; Dja Djedje'dir. Başkanımız bu oyuncuyu istediğini ve inandığını söyleyerek almıştır. Ne tesadüftür ki tüm maçlarda görev verdiği oyuncu da Dja Djedje'dir. Hocanın söylemlerine karşın bunların hepsini açık açık söylemek gerekiyor. Onun dışında hocanın 'alınmasını istemiyorum' dediği hiçbir oyuncuyu getirmedik" şeklinde konuştu.

"SÖYLEMLERİNİ KADRODAKİ OYUNCULARA SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Sağlam'ın söylemleriyle kadrodaki oyunculara saygısızlık yaptığını da dile getiren Mustafa Aztopal, "Ertuğrul Sağlam, 'Samsunspor kadrosuyla play-off dahi oynamazdı' söyleminde bulundu. Sezon başında 25 Nisan'da 'şampiyonluk kutlayacağız' diye ben beyanat vermedim. Bu takıma inanmıyorsa neden şampiyonluk tarihi verdi? Herkesi de buna inandırarak söyledi. 'Bu takım aslında play-off'u bile zorlayamazdı' demesini tüm sezonda görev almış tüm oyunculara karşı 'saygısızlık' olarak görüyorum. Ben ve benim gibi birçok insan ise bu oyuncu kalitesi ile 70 puanı aldığını düşünüyorum" diye konuştu.

"70 PUAN ALINMASI SADECE BİR HOCA BAŞARISIDIR SÖZÜNÜ DOĞRU BULMUYORUM"

70 puan toplanmasının hoca başarısı olmadığını vurgulayan Aztopal, şu ifadelere yer verdi:

"Ertuğrul Sağlam'ın talihsiz açıklamaları üzerine Samsuspor'u korumak durumundayım. '70 puan alınması sadece bir hoca başarısıdır' demek, 'Kötü transferler yapıldı, oyuncu kalitesi yetersizdi, ona rağmen 70 puan alındı' dersek ben de o zaman şunu sormak zorundayım. 90+2'de 9 kişi hücum ederken Giresunspor'a neden mağlup olduk? Berbere bitirip, sezonu şampiyon tamamlayabilirdik. Menemenspor'dan yediğimiz 2. golde nasıl savunmada hiç kimse yoktu ve teknik olarak neden müdahale edilemedi, 2 rakip oyuncusu tek başına nasıl gol attı? Ben de bunu sorgulayabilirim. İlk Altınordu play-off maçında 1-0 mağlupken neden aynı taktik ve kadroyla 2. maça çıktık? Dün gördüğüm talihsiz açıklamanın ardından gereken gerçekleri açıklamak durumundayım. Ertuğrul Sağlam'ın verdiği emeklere saygı duyarım ama dün itibariyle, 'O top benim kucağımda değil, sizin kucağınızda' demek doğru bir yaklaşım değildir."

(Erdi Demür/ İHA)