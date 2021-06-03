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Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! - Son Dakika

Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!

03.06.2021 17:29

Play-off turunda Süper Lig'e yükselme şansını yitiren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti. Ligi 70 puanla bitirmesine rağmen Play-off'a kalıp, Altınordu'ya elenen Samsunspor, Süper Lig'e yükselememişti. Yönetim kurulu, Sağlam'ın istifasını kabul ederken kendisine hizmetleri için teşekkür etti.

TFF 1. Lig'de Play-Off Turu'nda Altınordu'ya elenerek Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla tecrübeli hocanın yönetime istifasını sunduğunu ve kararın kabul edildiğini belirtti.

TFF 1. Lig play-off turu yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kalmış ve ilk maçın avantajıyla adını finale yazdırmıştı. Samsunspor'da 15 Kasım 2019'da göreve başlayan Sağlam, takımı 2. Lig'den alarak 1. Lig play-off'lara kadar taşımayı başarmıştı.

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını yönetime sunmuştu. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Ertuğrul Sağlam'a bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.

Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! - Son Dakika Spor


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