Samsunspor'dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajı - Son Dakika

Samsunspor'dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajı

Yılport Samsunspor, takımın motivasyonunu artırmak için, ligde Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yendikleri maç öncesi futbolcuların ailelerinden gönderilen görüntüleri yayınlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Samsunspor'dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajı, System.String[]
Yılport Samsunspor, takımın motivasyonunu artırmak için, ligde Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yendikleri maç öncesi futbolcuların ailelerinden gönderilen görüntüleri yayınlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 23'üncü hafta maçında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Yılport Samsunspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların bu karşılaşma öncesi ailelerinden gelen mesajları içeren video ile motive edildikleri ortaya çıktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibinin de desteğiyle oyuncuların ailelerinden toplanan görüntüler; otelde yapılan maç toplantısında futbolculara izletildi. İzledikleri görüntüler karşısında duygulanan ve motive olan futbolcular 3 puana ulaştı.

Samsunspor Kulübü görüntüleri "#SezonSonuBayram" etiketiyle resmi sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda; "Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen bayram için 'Aile olmanın verdiği güç ile her engeli aştık, bu günleri de aşacağız. Bu bayram kimilerimiz ailelerimizden uzak kalacağız, el öpemeyecek, sımsıkı sarılamayacağız. Aile olmanın verdiği güç ile her engeli aştık, bu günleri de aşacağız. Biliyoruz ki #SezonSonuBayram" ifadeleri kullanıldı.


- Samsun
Samsunspor, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Samsunspor'dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajı - Son Dakika Spor
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