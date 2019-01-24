Son Dakika Haberleri: Samsunspor'dan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı

Samsunspor'dan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı

54 dakika önce

Yılport Samsunspor Kulübü, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kalecileri Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Samsunspor'dan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Yılport Samsunspor Kulübü, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kalecileri Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Futbola profesyonel olarak 1993 yılında Silifkespor'da başlayan Göksel Gencer, 1994 yılında Samsunspor'a transfer oldu. Aynı yıl ilk kez Ümit Milli Takım'a çağrılan ve 10 kez bu seviyede milli forma giyen Göksel Gencer, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş tarafından transfer edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Mersin, Samsunspor, Spor
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