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Samsunspor'dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması

6 saat önce

Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını, Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak '500 bin lira' ödeneceğini bildirdi.

Samsunspor'dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması, System.String[]
Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını, Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak '500 bin lira' ödeneceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan 1 milyon 500 bin- 2 buçuk milyon lira bandındaki mübalağalı tazminat rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. İsmet Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak 500 bin lira beş taksit halinde ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:40 Kaynak: İHA
Spor
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