Samsunspor'dan milli maç isteği

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 19 Mayıs Stadyumu'nun zeminini paylaşarak, Türkiye A Milli Takım maçına ev sahipliği yapılması zamanının geldiğini söyledi.

Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından Samsunspor'a ev sahipliği yapan Samsun 19 Mayıs Stadyumunun zemininin fotoğraflarını paylaştı. Adana Demirspor maçı için hazırlanan stadın zemininin görüntüsü güzelliğiyle İngiltere'deki stat zeminlerine benzetildi.

Sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sayfasını etiketleyerek paylaşımda bulunan Yıldırım, Samsun 19 Mayıs Stadyumu yarın akşam 19.00'da oynanacak Adana Demirspor maçına futbol karnavalı olacak gibi hazır hale getirildi. Teşekkürler Samsunspor. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu artık bu süper statta bir tane de seyircili Türkiye Milli maçına ev sahipliği yapma zamanı geldi" dedi.

Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyada birçok etkileşim alarak, destek aldı. - SAMSUN