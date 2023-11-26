Türk futbolu fokur fokur kaynıyor! Samsunspor\'dan şike iddialarına zehir zemberek yanıt

Süper Lig ekibi Samsunspor, Murat Ağırel'in yazısının ardından bir açıklama yaptı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır" ifadelerine yer verdi.

"ATATÜRKLÜ ARMA TEMİZ KALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun, Türk Futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü Arma hep temizdir ve temiz kalmaya devam edecektir. Ne olursa olsun, amasız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır" denildi.

İşte açıklamanın tamamı;

"Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Gazeteci Sayın Murat Ağırel'in bugün Cumhuriyet'te yayınlanan yazısı sonrası açıklama yapmamız zaruri olmuştur.

Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, Sayın Murat Ağırel tarafından kendisine yöneltilen soruları içtenlikle, samimi ve dürüst bir şekilde cevaplandırmıştır.

Kamuoyunun, Türk Futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü Arma hep temizdir ve temiz kalmaya devam edecektir. Ne olursa olsun, amasız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır.

Samsunspor Futbol Kulübü, Türk futbolunun temiz kalması için gereken her şeyi yapacak ve yapılan her çalışmaya destek verecektir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız."