Samsunspor'dan suç duyurusu

Samsunspor Kulübü, kulüp hakkında ortaya atılan iddialara tepki göstererek, "İftiralar hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili birimlerine tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.



Samsunspor Medya Departmanlığından Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sosyal medyada bazı kullanıcılar, hakkımızda karalama kampanyası başlatmış bulunmaktadır. Esasında bu mecrada bir süredir aleyhimize yöneltilmeye çalışılan bir kara propagandanın devam etmekte olduğunu gözlemliyoruz. Futbol sektöründe uzun yıllardır hizmet veren bizler, bu işin doğası gereği olumlu/olumsuz her türlü eleştiriye açık olmak zorundayız. Fakat eleştiri adı altında iftira ve hakarete varan bu gayriahlaki ve kasıtlı yaklaşım karşısında bir tavır alma vakti gelmiş bulunmaktadır. Bizler Samsun'un öz evladıyız. Bu oluşuma inanarak ve ortak başarıyı yakalayana dek hizmet etmek için burada bulunuyoruz. Bu ahlaksızlığa göz yumma şansımız bulunmamaktadır. Bugün itibari ile, yapılan transferlerde usulsüzlük ve hırsızlık yaptığımız ve komisyon aldığımız, şeklinde iftiralar atan bu ahlak yoksunları hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili birimlerine tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu ve bundan sonra benzeri yaklaşımlarda bulunan kişiler ile ilgili hukuk nezdinde hesaplaşacağımızın bilinmesini isteriz. Bu aşamada sezon başı transfer süreci ile ilgili bir bilgilendirmeyi tekrar etmenin faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu sene transferlerinde sezon başında göreve başlayıp Sancaktepe FK maçı sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktör İrfan Buz'un talepleri belirleyici olmuştur. Bununla birlikte Başkanımız İsmail Uyanık, Samsunspor AŞ Yönetim Kurulu, Genel Menajer ve Teknik Menajerden oluşan Transfer Komitesi, scout ekibinin de yorumlarıyla destek verdiği bir süreçte bu sene kadroya kattığımız oyuncularla ilgili transfer kararlarını aldık. Genel Menajer olarak bizzat ben tüm transfer görüşmelerini yürüttüm. Belirlediğimiz baz bütçelerin bazen aşılması gerektiği dönemlerde süreç, Başkanımız İsmail Uyanık'ın desteğiyle yönetim kurulu ile ortak istişarelerle yürütüldü. Bugün de bünyemize sezon başında katılan oyuncu kardeşlerimizle ilgili transfer kararlarının altına aynı inançla imzamızı atarız. Tüm oyuncu grubuna olan güven ve inancımızı da bu vesileyle yinelemek isteriz." - SAMSUN