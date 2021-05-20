Samsunspor'dan TFF'ye başvuru

Samsunspor tarafından pazar günü Altınordu ile oynanacak rövanş maçında protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurunun yapıldığı duyuruldu.

Yapılan duyuruda, "Samsunspor Futbol Kulübü olarak, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynayacağımız Yılport Samsunspor- Altınordu Play-off yarı final rövanş maçında, protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Bu başvurumuzun cevabı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübümüze ulaştığında, resmi açıklamamızı siz değerli taraftarlarımızla yine resmi kanallarımızdan paylaşacağız. Play-off maçlarıyla devam eden TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunda, maçlar seyircisiz oynanmaya devam etmektedir. Kulübümüz resmi açıklama yapmadığı sürece, taraftarlarımızın stada giriş için kamuoyunda yer alan kimi duyumlara, Samsunspor yöneticisi ya da kulübümüzde yetkili olmayan kişilerin, maça sınırsız taraftar alınacağı ile ilgili iddialarına itibar etmemeleri ve resmi açıklamalarımız dışında söylentileri dikkate almamalarını rica ederiz" denildi. - SAMSUN