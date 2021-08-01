Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı

Barış Başdaş, Türkiye 'de son olarak Karagümrük formasını giymişti.

"Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Van'ın Başkale ilçesi bir kez daha sele teslim! Dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi