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Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı

01.08.2021 13:27
Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"

Barış Başdaş, Türkiye'de son olarak Karagümrük formasını giymişti.

Futbol Federasyonu, Barış Başdaş, Samsunspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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