Son Dakika Haberleri: Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip
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Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip

3 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Uyanık, "Fenerbahçe'nin genç santrforu Ahmethan Köse'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz.

Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Uyanık, " Fenerbahçe'nin genç santrforu Ahmethan Köse'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz." dedi.
Uyanık, Büyükşehir Belediyesine ait restoranda düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Samsunspor'un önceliğinin altyapısını kurmak olduğuna işaret eden Uyanık, "Samsunspor'un altyapısını güçlü şekilde kuramazsak, bu İstanbul masalı uzun sürmez. Kendi oyuncularımızı yetiştiremezsek, dışarıdan toplama oyuncularla yolumuza devam edemeyiz. Türkiye'de alt liglerde şu anda dışarıdan oyuncu alabilecek, parasını ödeyebilecek sadece 3-5 kulüp var. Samsunspor da bu takımların arasında. Geçmişte kendi yıldız oyuncularımızı yetiştirdiğimiz gibi fabrika ayarlarına dönmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Uyanık, şampiyon olup bir üst lige çıkmak istediklerini vurgulayarak, bunun için önemli transferler yaptıklarını kaydetti.
Genç ve gelecek vadeden oyuncuları transfer etmeye çalıştıklarını dile getiren Uyanık, şöyle devam etti:
"Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen Ahmethan Köse de böyle bir oyuncu. Genç santrfor Ahmethan Köse'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz. Oyuncu ile anlaştık. Genel menajerimiz Mustafa Aztopal bugün Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşecek. Takımıyla da anlaşırsak Ahmethan'ı kadromuza dahil edeceğiz. Samsunspor'un geleceği ve bugünü için önemli bir transferi yapmış oluruz."


Uyanık, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nden de Yalçın Kılınç ile her konuda anlaştıklarını, kulübün karar vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.
Ahmethan Köse, Samsunspor, Fenerbahçe, Genç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:29 Kaynak: AA
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