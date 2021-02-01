Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Guy Serge Yameogo'yu Belçika'ya kiraladı
01.02.2021 20:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Guy Serge Yameogo'yu Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Guy Serge Yameogo'yu Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar Westerlo takımına kiralandığı belirtildi.
Genç oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Öte yandan, kırmızı-beyazlıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Rahman Buğra Çağıran'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı.
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