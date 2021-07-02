Samsunspor, Fransız oyuncusu Mathias Coureur ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncu Mathias Coureur ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan golcü oyuncu Mathias Coureur ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıkları belirtildi.
33 yaşındaki oyuncuya kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Kaynak: AA
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