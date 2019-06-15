Son Dakika Haberleri: Samsunspor Futbol Okulu yaz sezonu 1 Temmuz'da başlıyor
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Samsunspor Futbol Okulu yaz sezonu 1 Temmuz'da başlıyor

2 saat önce

Yılport Samsunspor Futbol Okulu ve U14 Teknik Sorumlusu Polat Canbolat, Futbol Okulu Yaz Sezonu'nun 1 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

Samsunspor Futbol Okulu yaz sezonu 1 Temmuz'da başlıyor, System.String[]
Yılport Samsunspor Futbol Okulu ve U14 Teknik Sorumlusu Polat Canbolat, Futbol Okulu Yaz Sezonu'nun 1 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

Canbolat, "Hedefimiz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak" dedi.

1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Yılport Samsunspor Futbol Okulu'na 2007 ve 2013 yaşları arasında kayıtlar yapılacak olup 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Futbol okulu hakkında bilgi veren Polat Canbolat, "Buradaki tek hedefimiz bir takım oyunu olan futbolu öğreterek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamaktır. Kalplerine Samsunspor ruhunu aşılamak" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
Samsunspor, Futbol, Spor
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