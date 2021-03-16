Samsunspor Genel Menajeri Aztopal, Giresunspor maçını kazanacaklarına inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Giresunspor ile ligin kaderini belirleyecek bir maça çıkacaklarını ve kesinlikle kazanacaklarına inandıkları belirtti.

Aztopal, AA muhabirine, deplasmanda Altınordu maçında alınan 1 puanın sevindirici olduğuna işaret etti.

Oyuncularıyla gurur duyduklarını dile getiren Aztopal, "Müthiş bir mücadele örneği sergilediler. 70 dakika 10 kişi, 25 dakika 9 kişi oynadılar. 9 kişiyken bile kazanabilecek pozisyonları bulduk. Biraz şanslı olsak, belki maçı kazanabilecektik ama sahada çok yanlı bir hakem yönetimi vardı. Objektif gözle bakarak bunu söylüyorum. Hakeme rağmen oyuncularımızın verdiği mücadeleden gurur duyduk." dedi.

Aztopal, hafta sonu Giresunspor ile çok önemli bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kazanmaktan başka çaremizin olmadığı bir maç. Kesinlikle kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ve mücadele ile bu oyuncu grubu bu maçı kazanır. Yasin Öztekin sarı kart, Gökhan Alsan ve Nadir Çiftçi kırmızı kart cezalısı. Onun dışında sakat oyuncumuz yok gibi ama ağrıları olan oyuncularımız var. Hafta içi antrenmanlarda bu oyuncularımızın durumuna bakacağız. Umarım çok büyük sıkıntı olmadan bu zorlu maça çıkarız."