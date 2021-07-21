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Samsunspor Genel Menajeri Aztopal: "Hedefimiz ister ilk ikiden, isterse play-off'tan Süper Lig'e yükselmek" - Son Dakika

Samsunspor Genel Menajeri Aztopal: "Hedefimiz ister ilk ikiden, isterse play-off'tan Süper Lig'e yükselmek"

21.07.2021 16:55
Samsunspor Genel Menajeri Aztopal:

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Genel Menajeri Mustafa Aztopal, " İddialı takımlardan biri olacağız ve hedefimiz ister ilk ikiden, isterse play-off'tan Süper Lig'e yükselmek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Genel Menajeri Mustafa Aztopal, " İddialı takımlardan biri olacağız ve hedefimiz ister ilk ikiden, isterse play-off'tan Süper Lig'e yükselmek." ifadesini kullandı.

Aztopal, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da Samsun'da başladıklarını, ardından 6-18 Temmuz tarihlerinde Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çok güzel ortamda verimli bir ilk etap kamp dönemi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Aztopal, şöyle devam etti:

"Bir sağ bek oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardık. Takımımıza bir stoper, bir forvet ve bir de sağ kanat oyuncusu katmayı planlıyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım ile istişare yaparak transfer sürecini yürütüyoruz. Rakiplerimizin tabiri caizse çılgın ücretler ödeyerek transfer yaptıklarına şahit oluyoruz. Transfer piyasası gerçekten normal rakamların çok üzerinde seyretmekte. Bu ortamda şu ana kadar son derece dengeli transfer politikası yürüttük. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz transferlerin gerek bütçe gerekse takıma direkt katkı sağlamaları anlamında etkili ve yerinde transfer olacağına inancımız tamdır."

Özellikle sosyal medyada oyuncuları Brice Dja Djedje hakkında çıkan haberlere de açıklık getirmek istediğini belirten Aztopal, "Djedje, ailesel nedenleri ön planda tutarak Samsunspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Djedje ve eşi bebek bekliyor. Eşi çocuklarını burada büyütmek istemediğini belirtmiş. Djedje de arada kaldığını fakat ailesinin karar almasında ana etken olduğunu bize bildirdi. Oyuncumuz kamp sürecinde içinde bulunduğu durumdan ötürü bir iki takım arkadaşıyla problem yaşadı. Bu durumun takım ortamı açısından sağlıklı olmadığını da gözlemledik. Djedje ile kulüp olarak bir problemimiz yok. Kendisinin kulüpten alacak sorunu da yok ama aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz. Başkanımız ve Samsunspor Futbol Kulübü AŞ, bu konu ile ilgili yakın zamanda değerlendirme yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Aztopal, geçen sezon önemli bir fırsatı kaçırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon en az 8-9 takımın yükselme yarışının içinde olacağını görüyoruz. Hocamız Mehmet Altıparmak geriye oyunu sevmeyen, hücuma yönelik oyunu benimseyen ve oyuncularını bu açından son derece pozitif şekilde motive eden bir hoca. Samsunspor taraftarına seyir zevki verecek ve heyecanlandıracak bir futbol oynayacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Transferlerimizi Gerede kampının bitimine kadar tamamlamak istiyoruz. İddialı takımlardan biri olacağız ve hedefimiz ister ilk ikiden, isterse play-off'tan Süper Lig'e yükselmek. Taraftarımızla buluşmak da çok anlamlı bir hal alacak. Stadımızda onların desteğini hissetmek bizim için çok büyük motivasyon unsuru olacak."

Spor Toto Süper Lig, Samsunspor, Transfer, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Genel Menajeri Aztopal: 'Hedefimiz ister ilk ikiden, isterse play-off'tan Süper Lig'e yükselmek' - Son Dakika Spor


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