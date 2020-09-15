Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: "Sezona iyi bir başlangıç yaptık"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Altay maçından 1 puan almanın kendileri için lige iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Aztopal, AA muhabirine Samsunspor'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 aydır resmi maç yapmadığını hatırlattı.

Yeni sezon hazırlıkları için oynayacakları bazı hazırlık maçlarının salgın nedeniyle iptal edildiği ve sadece 2 hazırlık maçı yaparak lige hazır hale geldiklerine işaret eden Aztopal, "Altı aydır resmi maç oynamayan Samsunspor olarak ligin en iddialı takımı Altay ile deplasmanda karşılaştık. Altay gibi zorlu bir deplasmandan 1 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmış olduk. Ligin daha başındayız. Takımımızın oturması için en az 5 veya 6 haftaya ihtiyacımız var." dedi.

"Portekizli Tomane ile sözleşme imzalayacağız"

Aztopal, bu süreç içinde takıma 2 yeni transfer yapacaklarını vurgulayarak, "Prensip anlaşmasına vardığımız Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Antonio Manuel Fernandes Mendes 'Tomane' bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalayacağız. Ayrıca prensip anlaşmasına vardığımız bir oyuncuyu da yarın açıklayacağız." diye konuştu.

Samsunspor'un hedefinin Süper Lig olduğunun altını çizen Aztopal, şunları kaydetti:

"Biz ait olduğumuz lige yani Süper Lig'e yükselmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sezonun daha başındayız. Önümüzde uzun ve meşakkatli bir yol var. Takımımızın oturması ve yeni transferlerin takıma uyum sağlaması ile birlikte taraftarlarımıza zevk veren bir oyun izlettireceğiz. Bu hafta Ümraniyespor maçı var. Sahamızda sezonun ilk maçına çıkacağız. Salgın nedeniyle seyircisiz oynayacağız ama taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissedeceğiz. İnşallah bu maçı kazanarak sezonun ilk galibiyetini alacağız."

Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Aztopal, Oğuz Gürbulak'ın takımla birlikte çalışmaya başladığını yeni transfer Edwin Gyasi'nin ise birkaç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını sözlerine ekledi.