Samsunspor, Gökhan Karadeniz'i transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

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