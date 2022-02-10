Samsunspor ile Bursaspor 71. randevuya çıkacak - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, Bursaspor ile oynayacağı maçla birlikte 71. kez rakip olacak.

Samsunspor ile Bursaspor daha önce 70 kez birbirlerine rakip oldu. İki takımın mücadelelerinden 23'ünü Samsunspor, 28'ini ise Bursaspor kazandı. İki takım arasında oynanan 19 maç ise sonuçlandı. Samsunspor ile Bursaspor Samsun'da ise 35 kez karşılaştı. Samsun'daki müsabakaların 16'sını Samsunspor, 7'sini Bursaspor kazandı. 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 23 puan topladı ve küme düşme hattında yer aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandıran Bursa temsilcisi, kendi kalesinde ise 31 gol gördü.

Bu sezon oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsunspor ise topladığı 34 puanla play-off hattına yaklaştı. Rakip filelere 34 gol gönderen Karadeniz temsilcisi kalesinde ise 24 gol gördü.

Samsunspor - Bursaspor karşılaşması yarın saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

(Erdi Demür-İHA)