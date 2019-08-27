Son Dakika Haberleri: Samsunspor İrfan Buz ile yeni sezona hazır
Son Dakika Güncel Haber

Samsunspor İrfan Buz ile yeni sezona hazır

34 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz, yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor İrfan Buz ile yeni sezona hazır, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz, yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Buz, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, sezona hazır olduklarını belirtti.

Samsunspor'da kısa süreli bir adaptasyon süresinin ardından Bolu ve Erzurum'da verimli bir kamp süresi geçirdiklerini dile getiren Buz, öncelikli hedeflerinin TFF 1. Lig, ardından Süper Lig'e yükselmek olduğunu anlattı.

Buz, şöyle devam etti:

"Sezon başında değerli yönetimimiz Yüksel Yıldırım, İsmail Uyanık, Mustafa Aztopal ve Yücel Uyar hocamız ile istişare içinde transfer dönemine girdik. Çok şükür, 7 transfer ile istediğimiz sporcuları kulübümüze aldık. Eksik olan bir 8 numara transferimizi de gerçekleştirmek istiyoruz. Geçen senenin kadrosu çok şişkin olduğu için takımın son hali 21 artı 3, kaleci ile toplamda 24 kişiyle sezona hazırız."

Buz, ilk müsabakada Gümüşhane'ye giderek 3 puanla Samsun'a dönmeyi istediklerini, bunun için takım olarak yoğun bir çaba içinde bulunduklarını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, İrfan Buz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümit Karan Shkupi'deki görevinden istifa etti!
Beşiktaş'ın yeni transferi Nkoudou, idmanı yarıda bıraktı Sezai Temelli'den "erken seçim" açıklaması: Kayyımlar buna işaret Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsunspor İrfan Buz ile yeni sezona hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]