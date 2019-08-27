Samsunspor İrfan Buz ile yeni sezona hazır

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz, yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Buz, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, sezona hazır olduklarını belirtti.

Samsunspor'da kısa süreli bir adaptasyon süresinin ardından Bolu ve Erzurum'da verimli bir kamp süresi geçirdiklerini dile getiren Buz, öncelikli hedeflerinin TFF 1. Lig, ardından Süper Lig'e yükselmek olduğunu anlattı.

Buz, şöyle devam etti:

"Sezon başında değerli yönetimimiz Yüksel Yıldırım, İsmail Uyanık, Mustafa Aztopal ve Yücel Uyar hocamız ile istişare içinde transfer dönemine girdik. Çok şükür, 7 transfer ile istediğimiz sporcuları kulübümüze aldık. Eksik olan bir 8 numara transferimizi de gerçekleştirmek istiyoruz. Geçen senenin kadrosu çok şişkin olduğu için takımın son hali 21 artı 3, kaleci ile toplamda 24 kişiyle sezona hazırız."

Buz, ilk müsabakada Gümüşhane'ye giderek 3 puanla Samsun'a dönmeyi istediklerini, bunun için takım olarak yoğun bir çaba içinde bulunduklarını kaydetti.