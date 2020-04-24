Samsunspor kaleci Ahmet Altın'ın babası Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yılport Samsunspor'un kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın'ın Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kaleci Ahmet'in babası Ali Altın'ın dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda'da vefat ettiği belirtildi.

Merhum Ali Altın'a Allah'tan rahmet, kaleci Ahmet ve ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, "Ali Altın'ın cenazesi Hollanda'dan Türkiye'ye getirilerek memleketi Kırşehir'de toprağa verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle tüm vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasının önem taşıdığı vurgulandı.