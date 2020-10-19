Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu

Geçen sezon profesyonel Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olan Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon devraldığı Samsunspor kalesine duvar ören ve Türkiye profesyonel liglerinin en az gol yiyen kalecisi olma özelliğini taşıyan Nurullah Aslan, birçok büyük takımın ilgisini çekmiş ve transfer teklifleri almıştı. Sezon başında Samsunspor ile olan sözleşmesi uzatılan başarılı eldiven, geçen sezonki performansını bu sezon aratır oldu.

TFF 2. Lig'de oynadığı 28 karşılaşmanın 20'sinde kalesini gole kapatan Nurullah Aslan, süre aldığı 2 bin 520 dakikada sadece 11 gol yemişti. Bu sezon ise oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sinde ağlarında gol gördü ve 5 gol yedi.

Korona virüs yüzünden kadro sürekli değişti

Samsunspor, korona virüsten en çok etkilenen takımlardan birisi olarak dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, virüse yakalanan futbolcuları yüzünden aynı ilk 11 ile üst üste 2 maça çıkamadı. Ligdeki ilk müsabakada stoper ikilisi Yalçın-Boli olurken, sonraki hafta sakatlanan Boli'nin yerine stopere Veli Çetin geçti. Korona virüs testi pozitif çıkan Veli, 4. maçın ardından takımdaki yerini alamadı. 5. haftada stoperde Yameogo ile Yalçın oynadı. Söz konusu haftadan sonra Yalçın Kılınç da korona virüse yakalanınca yarınki Eskişehirspor maçında oynayamayacak duruma geldi.

Samsunspor'da pandemi sürecinden bu yana kaleci Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Gökhan Alsan, Vukan Savicevic, Ange Plumain, Ahmethan Köse, Burak Çalık, Edwin Gyasi ve son olarak da Yalçın Kılıç korona virüse yakalanmıştı. Samsunspor'da bu zamana kadar toplam 11 futbolcunun testi pozitif çıktı. - SAMSUN