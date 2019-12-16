Samsunspor kaleye duvar ördü

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk devre geride kalırken, mücadele eden 36 takım arasında 17 maçta 7 gol yiyen Samsunspor, en az gol yiyen takım oldu.



Eylül ayında başlayan TFF 2. Lig'de, Aralık ayının ortalarında ilk yarı bitti. Geride kalan ilk 17 haftada bazı takımlar öne çıkarken, bazı takımlar ise kötü performans sergiledi. Ligin iddialı takımlarından Samsunspor ise oyuncu ve takım istatistikleri olarak birçok alanda ilk sıralarda yer aldı.



Samsunspor en az gol yiyen takım



Lige iddialı bir giriş yapan kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk 17 maçında 38 takım arasında en az gol yiyen takım oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17 karşılaşmada 10 gol yiyen Tuzlaspor, kendi grubunda bu alanda ilk sırada yer alıyor. Tuzlaspor'un ardından Sakaryaspır 13 gol yerken, lider Ankaraspor'da yine 17 maçta 13 gol yedi.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor ise 17 maçta toplam 7 gol yiyerek, 36 takım arasında en az gol yiyen takım oldu. Samsunspor'un yetenekli kalecisi Nurullah Aslan, kırmızı-beyazlıların kalesine duvar örerek 13 maçta kalesini gole kapattı. Samsunspor'un en yakın rakipleri Sancaktepe 15 gol yerken, lider Manisa FK ise 16 gol yedi.



Samsunspor en çok gol atan 2'inci takım



En az gol yiyen takım olan Samsunspor, gol yollarında da etkili bir performans sergiledi. Kırmızı-beyazlılar 36 takım arasında 47 gol atan Manisa FK'nın ardından attığı 39 golle 2'inci sırada yer aldı. Samsunspor'u 34 golle Bandırmaspor, 33 golle Kastamonuspor ve 31 golle Hekimoğlu Trabzon takip etti.



Bireysel istatistiklerde de Samsunspor'lu futbolcular ön plana çıkarken, kaleci Nurullah Aslan 17 maçta yediği 7 golle TFF 2'nci ligde en az gol yiyen kaleci olurken, Bahattin Köse ise 15 gol kaydederek, Bauburt ÖİS'li Tayyib Kanarya ile gol krallığı yarışında başa baş gidiyor. - SAMSUN