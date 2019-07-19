Samsunspor kamp için Bolu'ya gitti
6 dakika önce
Kamp için Bolu'ya hareket eden Yılport Samsunspor, dualarla uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Kamp için Bolu
'ya hareket eden Yılport Samsunspor
, dualarla uğurlandı.
Kırmızı-beyazlı takım, birinci etap kamp programı için bu sabah karayolu ile Bolu'ya hareket etti. Hareket öncesi Kulüp Başkanı İsmail Uyanık
ve yönetim kurulu üyelerinin da katılımlarıyla dualar eşliğinde kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından kafile tesislerden Bolu'ya uğurlandı. - SAMSUN
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