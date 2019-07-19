Son Dakika Haberleri: Samsunspor kamp için Bolu'ya gitti
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Samsunspor kamp için Bolu'ya gitti

6 dakika önce

Kamp için Bolu'ya hareket eden Yılport Samsunspor, dualarla uğurlandı.

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Kamp için Bolu'ya hareket eden Yılport Samsunspor, dualarla uğurlandı.

Kırmızı-beyazlı takım, birinci etap kamp programı için bu sabah karayolu ile Bolu'ya hareket etti. Hareket öncesi Kulüp Başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyelerinin da katılımlarıyla dualar eşliğinde kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından kafile tesislerden Bolu'ya uğurlandı. - SAMSUN
Samsunspor, Sabah, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
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