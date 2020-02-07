Samsunspor kendi sahasında oynadığı maçlarda Türkiye lideri

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, Türkiye profesyonel futbol liglerinde kendi sahasında maç kaybetmeyen 5 takım arasında yer alırken, 29 puanla en çok puan toplayan takım oldu.



Birçok alanda rekorlar kırmayı başaran ve Türkiye profesyonel liglerini oluşturan 7 ligde 125 takım arasında en az gol yiyen takım olan Samsunspor, bu sezon kendi sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Samsunspor gibi Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, TFF 1. Lig lideri Hatayspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Bandırmaspor ve TFF 3. Lig. 3. Grup takımlarından Karacabey Belediyespor da sahalarında oynadıkları maçlarda mağlup olmadılar. Samsunspor, yakaladığı istatistiklerle sahasında en çok puan toplayan takım unvanını elde etti.. Kırmızı-beyazlılar kendi sahasında rakiplerini ağırladığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 30 gol atan Samsunspor, 29 puan topladı.



5 takım kendi liginde sahasında mağlup olmadı



Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet 2 beraberlik aldı. TFF 1. Lig lideri Hatayspor kendi sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde ederken, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor da sahasında oynadığı 11 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik çıkardı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor ise 11 karşılaşmada 9 kez üç puan alırken, 2 maçı da berabere tamamladı. 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Belediyespor da 10 karşılaşmada 7 maçı kazanırken, 3 maçta da yenişemedi.



Samsunspor, sahasında en çok puan toplayan takım oldu



Samsunspor sahasında oynadığı maçlarda 30 gol atıp, 3 gol yiyerek 29 puan toplayarak, sahasında gösterdiği performans ile Türkiye liglerinde evinde en çok puan toplayan ekip oldu. Karadeniz ekibini, 26 puanla DG Sivassspor ve aynı puanla Hatayspor takip etti. 16 kez fileleri havalandırıp, kalesinde 2 gol gören Karacebey Belediyespor ise 24 puanla 4. sırada yer aldı.



Kalede Nurullah Aslan faktörü



Samsunspor dev kalecisi Nurullah Aslan, bu sezon çıktığı 21 maçta kalesinde toplam 8 gol görerek Türkiye liglerinde en az gol yiyen kaleci oldu. Nurullah sadece 4 maçta kalesinde gole engel olamazken, 17 maçta kalesini gole kapadı.



Samsunspor Pazar günü saat 13.00 kendi sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. - SAMSUN