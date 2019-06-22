Son Dakika Haberleri: Samsunspor kongresi ertelendi
Son Dakika Spor Haber

Samsunspor kongresi ertelendi

19 dakika önce

SAMSUNSPOR Kulübü'nün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Samsunspor kongresi ertelendi, System.String[]
SAMSUNSPOR Kulübü'nün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda, kulüp görevlileri, hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı. Görevliler, kulübün 910 üyesi bulunduğunu, kongrenin yapılabilmesi için en az 456 üyenin katılması gerektiğini belirtti. Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:28 Kaynak: DHA
olağan kongre, cumartesi günü, 29 haziran, er, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan taraftara maç öncesi küfür uyarısı Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi! Süper Lig'in yıldızıyla el sıkıştılar Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt Galatasaray'ın Ianis Hagi için yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsunspor kongresi ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]