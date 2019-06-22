Samsunspor kongresi ertelendi
19 dakika önce
SAMSUNSPOR Kulübü'nün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:28 Kaynak: DHA
SAMSUNSPOR Kulübü'nün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şehit Ömer Halisdemir
Salonu'nda, kulüp görevlileri, hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı. Görevliler, kulübün 910 üyesi bulunduğunu, kongrenin yapılabilmesi için en az 456 üyenin katılması gerektiğini belirtti. Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.
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