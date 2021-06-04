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Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini bildirdi - Son Dakika

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini bildirdi

04.06.2021 10:55
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini bildirdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini belirtti.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından Samsunspor'u şampiyonluk hedefi ile oynatacak, deneyimiyle gençlere önem veren bir teknik direktör ile çalışmak için arayışlara başladıklarını aktardı.

En fazla 2 hafta içinde Samsunspor'a yakışan ve camiayı mutlu edecek tecrübeli bir teknik direktörle sezona başlamak istediklerine işaret eden Yıldırım, "Samsunspor'u bu sene Karadeniz insanı gibi her maçta inatçı ve vazgeçmeyen bir takım olacak şekilde yaratmak istiyoruz. Bu, artık Samsunspor'un oyun anlayışı ve kültürü olacaktır. Yaş ortalamamızı 26 veya altında tutmak istiyoruz. Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olabilmemiz için yaş ortalamamızın daha yukarıda olması gerekmez. Geçen seneye göre yaş ortalamamızı çok daha aşağı çekmeye çalışıyoruz. Genç takım olmalıyız, gençlerle devam edelim ve şampiyon olalım isteriz. Bu sezon Süper Lig'de oynayacak bir takımın iskeletini yeni hocamız ile çok yakında kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yeni bir takım yaparken temelini doğru ve karakterli oyuncu grubu ile atmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçmişteki hatalardan uzak duracağız. Deplasmanda kazanmayı bilen, kaybetmeyen, en fazla gol atan ve en az gol yiyen bir takıma dönüşmek için yeni bir kadro mühendisliği yapıyoruz. Orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen, 6, 8 ve 10 numara gibi marka değerleri olan ve olabilecek oyuncu grubu oluşturmaya çalışıyoruz. TFF 1. Lig'e uygun, Süper Lig'i ve bu ligi de deneyimlemiş bir stoper almak istiyoruz. Sol ve sağ bek konularında 8-10 oyuncu arasından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Defansı bu mevkilerde dinamik, süratli, geri ve ileri oyununu devamlı oynayabilen tecrübeli, genç ve yetenekli oyunculardan oluşturmak istiyoruz. Bu fikirlerimizle örtüşen sağ ve sol bekleri almak istiyoruz."

"Biz bitti demeden bitmez." felsefesini taşıyan oyuncular aradıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Bilerek oynayan, koşan, ısıran, basan, önde oynayan ve pozitif oyun oynamayı düşünen bir Samsunspor takımı oluşturmak arzusu içinde transferlerimizi buna göre yapıyor olacağız." açıklamasında bulundu.

Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım, takımın yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini bildirdi - Son Dakika Spor


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