Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti - Son Dakika Spor

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti

6 saat önce

İsmail Uyanık yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla Samsunspor ile dernek arasındaki protokolü imzalamış bulunmaktayım. Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu'ndaki başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti, System.String[]

İsmail Uyanık yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla Samsunspor ile dernek arasındaki protokolü imzalamış bulunmaktayım. Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu'ndaki başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.


İsmail Uyanık, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:41 
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