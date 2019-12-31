Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık istifa etti

İsmail Uyanık yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla Samsunspor ile dernek arasındaki protokolü imzalamış bulunmaktayım. Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu'ndaki başkanlık görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.



