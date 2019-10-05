Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçının ardından

2-berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısına katılan Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, maçın analizini yaptı.



Buz: "Tecrübeli oyuncularımız kötü oynadı"



İlk yarı oynanan futboldan memnun olmadıklarını ifade eden İrfan Buz, "2-0 geriye düştüğümüz bir maçı 2-2 beraberlikle bitirdik. Bireysel olarak sadece bir futbolcu değil, özellikle tecrübeli oyuncularımız ilk yarıyı kötü oynadı. Orta sahada mücadele etmezsen, basmazsanız hiçbir şey olmaz. İlk devre özellikle orta saha oyuncularından beklediğim baskı ve coşkuyu göremedim. Adam yanından geçiyor, seyrediyoruz. Her şey olabilir ama sahada ısıracaksınız. Bir oyuncuyla alakalı değil bu. Takım olarak savunma yapıp, takım olarak hücum yapacaksınız. İlk yarıda istediğimiz mücadeleyi vermedik. Top kaybettik, yumuşak kaldık, rakibimize müsaade ettik. Böyle bir şey yok, fıtratımızda yok. Ben bunu kabul edemem. Bazı şeyler içten gelecek. İnanacaksın. Ben kabul etmiyorum. Seyirci baskısını da kabul etmiyorum. Tecrübeye sahipsiniz, kaç tane maç oynamışsınız, mücadelenizi vereceksiniz. Sonuçta karşılaşma 2-2- bitti. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.



Ertekin: "Kazanabilirdik, 1 puanla dönüyoruz"



Kazanacakları bir maçtan puan kaybıyla ayrıldıklarını belirten İsmail Ertekin, "İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. İkinci yarıda gereksiz panik yaparak 2 gol yedik. 2. yarıda goller de kaçırdık. Kazanmamız doğaldı ama futbolda bunlar var. 2 takım da çok iyi mücadele etti. Maç berabere bitti. Her iki takımı da kutluyorum. Kazanabileceğimiz bir maçtan sonra 1 puanla evimize dönüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN