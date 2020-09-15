Samsunspor, Muhammet Beşir'in sözleşmesini feshetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Muhammet Beşir'in sözleşmesini feshetti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet Beşir ile karşılıklı anlaşarak, golcü oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, Muhammet Beşir'e kulübe olan katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 20:25 - Kaynak: AA
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